Россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа: Игнат рассказал детали

Армия РФ все чаще во время атак на Украину использует не только беспилотники "Шахеды", но и дроны неустановленного типа. Эти БПЛА подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не причинив вреда.

Об этом рассказал и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "УП".

Он подтвердил информацию ПС о том, что ночью 5 октября силы ПВО сбили всего три беспилотника, а остальные 10 БПЛА были локационно потеряны на юге и севере. Вероятно, это могли быть дроны других типов, идентификация которых при обнаружении проводится специалистами на земле.

Локационно потерянные – термин, который уже длительное время применяют Воздушные силы в утренних сообщениях, означает, что цель, сопровождаемая радиотехническими войсками ПС – ударные или разведывательные БПЛА врага, исчезают с радаров. под влиянием средств РЭБ Сил обороны".

В частности, россияне чаще используют дешевые БпЛА, в частности "Гербера". Их производят в трех вариантах: дрон радиоэлектронной разведки, дрон-камикадзе, или ложная цель. Издание Defence Express сообщало, что этот БпЛА имеет фюзеляж из пенопласта и собран с довольно низкой культурой производства, поэтому может "прекращать свое существование" самостоятельно, то есть падать.

В Воздушных силах подчеркивают, что любая воздушная цель врага – только точка, маркер на мониторах ПВО. Точно выяснить, что именно летело и какая была полезная нагрузка, можно только по обломкам на земле.

Юрий Игнат отмечает, что враг использует большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО и с целью проведения воздушной разведки.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему известно о случаях залета российских беспилотников на территорию страны. Однако диктатор объясняет это "неопытными руками" и работой радиоэлектронной борьбы.

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