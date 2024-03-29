Россияне всю ночь атаковали Украину ракетами и дронами: где раздавались взрывы и какие последствия

В ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный обстрел Украины, во время которого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вечером и ночью взрывы раздавались в Днепре и области, в Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Во время массированного обстрела Украины Польша поднимала в небо военную авиацию.

ТСН.ua собрал все, что известно о вражеской атаке.

Российские войска ударили по энергоструктуре Украины. Есть повреждения тепловых и гидроэлектростанций в центральном и западном регионах Украины. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине.

Сейчас в Днепропетровской области применили графики аварийных отключений света, в Харьковской области действуют почасовые отключения.

"Укрэнерго" сообщает о последствиях очередного террористического удара россиян по энергетической инфраструктуре. Ночью оккупанты ударили по объектам энергетики. Повреждены тепло- и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Очередная массированная атака страны-террористки на нашу энергетику! В этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ситуация в Киеве

Враг нанес комбинированную массированную атаку, применяя ракеты и дроны. Тревогу объявляли трижды и она продолжалась почти всю ночь.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Жертв и пострадавших от атаки нет", — отметили в ОВА.

В нескольких районах оперативные службы зафиксировали падение обломков от сбитых целей.

Так, в одной из территориальных громад в результате падения обломков повреждены два частных дома. В них иссечены стены, вылетели окна, повреждена крыша. Вся необходимая помощь уже предоставляется на местах.

В другой громаде обломками поврежден забор и асфальтированную дорогу. Работа по фиксации последствий атаки врага продолжается.

Атака Винницкой области

Этой ночью враг снова атаковал Виннитчину дронами. В селе Севериновка Жмеринской территориальной громады беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал", - сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

От взрыва вылетели стекла, поврежден сам дом, гараж, забор и газовая труба.

Последствия атаки армии РФ по Винницкой области 29 марта / Фото: ГСЧС

Пожар удалось предотвратить. К счастью, никто из жителей не пострадал. С владельцем домовладения и его сыном на месте работал психолог ГСЧС. Без электроснабжения в населенном пункте остаются 17 домов.

Днепропетровская область

Россияне запустили ракеты по Днепропетровской области. В Днепре и Каменском раздалась серия взрывов. В одном из районов Каменского исчезло электричество.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру.

Фото: Днепропетровская ОГА

"Враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Подробности — впоследствии", — заявил Лысак.

По последним данным, пострадали шесть человек, в том числе 5-летний ребенок.

"Ребенку оказали медпомощь. Лечится амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них тяжелый", — отметил он.

В течение ночи и под утро ПВО уничтожила над областью 24 воздушных вражеских цели.

"По 12 ракет и беспилотников. Работали в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах", — добавил Лысак.

Взрывы в Черкасской области

В Черкасской области были слышны звуки взрывов. Командование Воздушных сил Украины предупреждало о ракетной опасности. В области воздушная тревога началась в 22:29, в Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БПЛА.

О повышенной опасности в 22:31 сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

После 23:00 в Черкассах было слышно несколько взрывов.

"Воздушная тревога в Черкасской области продолжается. Наши защитники продолжают усиленно работать. Есть уже несколько убытков БпЛА над областью", — прокомментировал Табурец.

По его словам, на местах падений обломков работают соответствующие службы.

Взрывы в Хмельницкой области

Ночью в Хмельницкой области во время воздушной тревоги, которая началась в 00:30, слышались звуки взрывов. Скорее всего, это была работа сил ПВО.

В 05:16 Воздушные Силы сообщили о движении ракет в Хмельницкий. Впоследствии жители города слышали звуки взрывов.

"Сегодня во время отражения воздушной атаки в пределах области были сбиты три вражеских цели. Пострадавших или повреждений объектов инфраструктуры нет", — уточнили в ОВА.

Взрывы во Львовской области

Ночью, 29 марта, во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы. РФ атаковала область дронами-камикадзе типа "Шахед".

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в 02:33 первый дрон вошел в воздушное пространство Львовской области.

В 02:40 жителей Стрыя и Стрыйского района предупредили о высоком уровне опасности. Вскоре раздались взрывы. Глава ОВА отметил, что работает ПВО.

Взрывы в Николаевской области

В Николаевской области в ночь на 29 марта силы ПВО уничтожили ударные дроны.

"В ночь на 29 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено пять БПЛА типа "Shahed-131/136", – сказано в заявлении главы ОВА.

Как отработала ПВО

Оккупанты применили разные типы ракет и ударные беспилотники во время атаки. ПВО уничтожила 84 воздушных целей.

99 средств воздушного нападения:

60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область -РФ);

три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область);

две баллистические ракеты "Искандер-М" (ТОТ Крым);

девять управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область);

четыре крылатых ракеты "Искандер-К2 (Курская область);

21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс).