Россияне всю ночь били по Херсонщине: власти сообщили трагические новости

Ночь в Херсонской области была тяжелой — враг всю ночь обстреливал регион.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один — получил травмы, ему оказана помощь на месте. В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Под огнем была и Ольга. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована", — отметил он.

Напомним:

Российские войска 17 сентября из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, беспилотников и авиации выпустили 502 снаряда по территории Херсонской области. Погибли два человека.

Российские войска практически каждый день из разных видов вооружения обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 10 сентября подтвердило гибель 9614 погибших и 17 535 раненых гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России. Однако в организации подчеркивают, что реальное число жертв значительно выше.

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