Россияне всю ночь пытались форсировать Днепр: чем это закончилось

В результате некоторые захватчики топились, как мыши в бочонке.

Российские войска всю ночь пытались форсировать реку Днепр, однако Силы обороны Украины "утопили" вражеские лодки и самих оккупантов.

Об этом сообщил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"Всю ночь пи*ары пытались форсировать Днепр и залезть на позиции на острова, буквально за полчаса ребята утопили 2 лодки и десяток пи*аров", — говорится в сообщении украинского военного.

Он добавил, что некоторые захватчики топились, как мыши в бочонке. По словам Бунятова, оккупантов "специально не добивали, чтобы насладиться данным процессом".

К слову, в ночь на 20 февраля весь Херсон вздрогнул от "прилета" российской управляемой авиабомбы в десятиэтажку. Разрушено много квартир, есть пострадавшие.