Россияне всю ночь терроризировали Харьковщину: власти сообщили о последствиях

Оккупанты ночью атаковали Харьковщину — выпустили, по меньшей мере, 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Сложная ночь для Харьковщины. Оккупанты многократно наносили удары "Шахедами" по территории области. В г. Харьков под прицелом был Новобаварский район, поврежден многоквартирный жилой дом. Оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли 3 работника ГСЧС, которые прибыли на вызов. Пострадали еще 6 гражданских. В результате попадания вражеского дрона в другой 14-этажный дом частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекления и конструктивные элементы. Погибла 69-летняя женщина", — написал он.

Кроме того, в 02:49 оккупанты нанесли удары по Салтовскому району. Без пострадавших.

Около 02:08 оккупанты нанесли удары по г. Лозовая, повреждена гражданская инфраструктура, горели 5 автомобилей. Пострадавших нет. После пяти часов ударили повторно. Обошлось без пострадавших.

В 03:05 оккупанты ударили по Чугуевскому району. Также без пострадавших.

В настоящее время на местах работают правоохранители и фиксируют все преступления россиян.

Напомним, в ночь на 4 апреля российские войска несколько раз атаковали Харьков беспилотники. Погибли четыре человека, среди них трое — приехавшие на место спасатели, чтобы ликвидировать последствия предварительной атаки. Еще 12 человек ранены. В городе повреждены многоэтажки и частные дома.

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