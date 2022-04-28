Россияне второй раз за сутки обстреляли Черниговщину: что известно

Россияне второй раз за сутки обстреляли Черниговщину: что известно

В четверг, 28 апреля, оккупанты во второй раз за сутки обстреляли Черниговщину.

Взрывы около десятка минометных мин зафиксировали пограничники вблизи одного из населенных пунктов Семеновской громады.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Мины были выпущены со стороны российской деревни Ломаковка.

Напомним, сегодня, 28 апреля, россияне произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета, разорвавшихся возле пункта пропуска "Сеньковка". В результате обстрелов военнослужащие ГПСУ не пострадали.

Ранее сообщалось, что Россия развернула на границе с Украиной несколько дивизионов ракетных комплексов.

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