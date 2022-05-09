Россияне второй раз за вечер обстреливают Одессу: что известно

Россияне второй раз за вечер обстреливают Одессу: что известно

Вечером 9 мая российские войска снова выпустили ракеты по Одессе.

9 мая вечером российские оккупанты обстреляли Одессу, совершив ракетную атаку.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

Местные Телеграм-каналы пишут, что в городе было 7 "прилетов". Предварительно известно, что есть пострадавшие.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в комментарии "Громадському" рассказал, что в результате ракетного удара оккупантов в городе вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров.

Это уже второй удар РФ по Одессе за этот вечер. Ранее российские Ту-22 выпустили по Одесской области гиперзвуковые ракеты, попавшие в туристические дома: есть раненые.

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