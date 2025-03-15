Россияне вторые сутки тушат масштабный пожар на нефтебазе в Туапсе: появилось видео "прилета"

Вторые сутки горения НПЗ в Туапсе, говорят, туда прилетел "Длинный Нептун".

В городе Туапсе Краснодарского края РФ второй день не удается потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом надписи блоггер и волонтер Сергей Стерненко на своем Telegram-канале.

"Вторые сутки горения НПЗ в Туапсе. Говорят, туда и прилетел "Длинный Нептун", – отметил он.

Момент предполагаемого ракетного удара в Туапсе попал на видео.

Справка: "Длинный Нептун" — это модификация крылатой ракеты Р-360 "Нептун", которые раньше тоже усовершенствовали для поражения целей на больших расстояниях. Ракета Р-360 "Нептун" массой 870 кг имеет боевую часть весом 150 кг. Дальность пуска – до 280 километров. Подробные характеристики новой дальнобойной ракеты пока неизвестны.

Сообщается, что масштабный пожар на НПЗ пытаются потушить около 190 специалистов, которые россияне задействовали 55 единиц техники. Работники МЧС России и экстренные службы региона пытаются предотвратить распространение огня, охлаждая стенки горящего резервуара и его соседних конструкций.

Чем важен этот НПЗ

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, этот завод входит в число крупнейших в РФ и имеет мощность переработки около 12 млн тонн нефти в год. К тому же, НПЗ специализируется на первичной переработке нефти, производя прямогонный бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого идет на экспорт.

"Для армии РФ этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны", – отметили в ЦПД.

Это предприятие также является частью логистической цепи поставок топлива для военной техники и авиации.

Напомним, в ночь на 14 марта дроны ВСУ атаковали город Туапсе Краснодарского края, где загорелся нефтеперерабатывающий завод. Пожар охватил более 1 тысячи м².

В Туапсе вторые сутки горит нефтебаза

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