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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне выбили еще один козырь ВСУ в войне и расширяют зону ударов КАБами— Forbes

Россияне также повторили прорыв украинских инженеров – теперь они могут влиять на высокоточные бомбы.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россия глушит украинские высокоточные бомбы

Россия глушит украинские высокоточные бомбы / © Associated Press

Украина обнаружила настоящую панацею против российских авиационных бомб со спутниковой наводкой. Однако теперь системы РЭБ России влияют на украинские высокоточные бомбы.

Об этом пишет Forbes.

Ссылаясь на одного из украинских военкоров, издание отмечает, что россияне разработали новую технику радиоэлектронной борьбы. Они действительно могут помешать ударам GPS. Теперь украинским силам остается полагаться на боеприпасы, системы наведения которых автономны.

В то же время, аналитики не берутся точно утверждать, что российское глушение распространено так же эффективно, как и украинское.

«Украина все еще сохраняет электронное преимущество, быстро внедряя эффективные системы РЭБ, которые могут подавлять российскую связь. Киев больше не может со 100% точностью поражать российские цели с помощью планирующих бомб, таких как французский Hammer и американская JDAM», — пишут журналисты.

Авторы публикации отмечают, что в условиях радиоэлектронного подавления как Украина, так и Россия вынуждены полагаться на боеприпасы с автономным наведением.

«Если украинские инерционные системы навигации будут оставаться эффективнее российских, общее использование РЭБ может сыграть в пользу Украины», — отмечают в СМИ.

Ранее сообщалось, что ВСУ глушат российские КАБы по всему фронту, уничтожая одно из главных преимуществ врага.

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