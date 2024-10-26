Россияне выдали свой уничтоженный под Курском "Сармат-3" за бронеавтомобиль ДРГ ВСУ

На Курщине была замечена уничтоженная российская машина "Сармат-3".

В населенном пункте Глушково в Курщине российские военные потеряли бронеавтомобиль "Сармат-3". Бронемашину уничтожил российский депутат Алексей Золотарев, хотя в сюжете технику подали как украинскую.

Об этом сообщает Военный портал Defense Express.

Российский военный аналитик Ян Матвеев обратил внимание на то, что в сюжете показали российскую бронемашину ВДВ "Сармат-3".

На прошлой неделе российский пропагандистский канал опубликовал фотобронеавтомобиля "Сармат-3", впервые подтвердив его использование российскими оккупационными силами. Этот броневик эксплуатируют спецподразделения и воздушно-десантные войска. Его потеря под Глушково стала показательным событием.

Бронеавтомобиль "Сармат-3" – это новейшая версия российской линейки военных автомобилей, разработанная опытно-конструкторским бюро "Техника". Работы над проектом начались в 2010-х годах, а завершились примерно в 2016-2017 годах. После доработки в 2018 году была представлена модель ЛСТС-1944 "Сармат-3".

Основные характеристики включают вес 3,5 тонн, максимальную скорость 150 км/ч, возможность перевозки 8 человек или 1500 кг груза. Вооружение может состоять из пулеметов и противотанковых ракет.

Напомним, ранее военнослужащий на позывной "Осман", доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бутянов заявил о неудовлетворительном состоянии фортификаций в направлении Павлограда.

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