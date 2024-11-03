Россияне выходят в море, опасаясь повторения собственного "Перл-Харбора" — Плетенчук

Они также могут выполнять тренировки по рассредоточению корабельного состава.

Российские военные корабли, дислоцированные в Новороссийскском порту, периодически осуществляют массовые выходы в море. Такие маневры могут быть вызваны опасениями по поводу возможных атак на базу, напоминающих "мини-Перл-Харбор".

Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Єдині новини".

Спикер отметил, что второй возможной причиной таких маневров могут быть военные тренировки.

"Они могут также могут выполнять тренировки по рассредоточению корабельного состава в случае учебной тревоги и покидать пункт базирования. Но это единственные две причины, по которым они выходят из Новороссийска", — отметил Дмитрий Плетенчук.

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Нападение на Перл-Харбор или Гавайская морская операция – внезапное нападение японской палубной авиации на американские военно-морскую и воздушную базы, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху, Гавайские острова. Нападение было совершено ранним утром 7 декабря 1941 года по местному времени.

В результате нападения были уничтожены десятки американских кораблей и более двух тысяч человек.

Напомним, в акватории Черного и Средиземного моря сейчас на боевом дежурстве находятся по одному кораблю военно-морского флота РФ, являющимся носителями крылатых ракет типа "Калибр".