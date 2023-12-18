Россияне выполняют политическую задачу: ГУР об активности оккупантов возле Авдеевки

Москва стремится показать обществу хоть какие-то победы в войне.

Российская армия на Авдеевском направлении пытается выполнить политическую задачу. Именно поэтому обострение боевых действий на этом участке фронта связано с президентскими выборами в России в марте 2024 года.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Для российской пропаганды эти имитационные выборы имеют огромное значение", - подчеркнул он.

По словам представителя разведки, возле Авдеевки оккупанты пытаются выполнить политические задачи, несмотря на большие потери. Юсов считает, что диктатору РФ Владимиру Путину нужно показывать достижения. Впрочем, пока похвастаться нечем.

"Тем не менее Путин не жалеет российских оккупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталинщины"", - добавил Юсов.

Напомним, росСМИ сообщили, что оккупанты получили новый срок взятия города Авдеевка. Отмечается, что захватить город до 1 декабря захватчикам не удалось, поэтому теперь они получили приказ от диктатора Владимира Путина оккупировать город до Нового года.

Между тем, начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отмечает, что враг каждый раз сдвигает сроки оккупации города. Впрочем, захватчикам не удастся захватить Авдеевку.

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