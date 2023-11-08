Россияне выпустили 538 снарядов по Херсонщине: в ОВА назвали последствия атак

Российские войска 108 раз обстреляли Херсонскую область в течение 7 ноября, убив и ранив мирных жителей.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 8 ноября.

В течение суток оккупанты устроили по Херсонщине 108 обстрелов, выпустив 538 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По самому Херсону захватчики выпустили 16 снарядов.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, по территории завода в Херсоне и инженерном сооружении в Херсонском районе.

В результате российских атак погиб один человек, еще один – был ранен.

К слову, в Полтавской области раздались взрывы в ночь на 8 ноября во время воздушной тревоги. Соответствующие звуки слышали жители Миргородской громады.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Каждые две-три минуты летит снаряд: ситуация с обстрелами Херсонщины

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