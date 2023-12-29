Россияне выпустили более 100 ракет: как отреагировали в мире на массированный обстрел Украины

Утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более ста ракет.

"Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", — написал Владимир Зеленский.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего россияне применили 158 средств воздушного нападения — ракеты разных типов и ударные беспилотники.

Сначала атаковали "Шахедами" — всего зафиксировали 36 ударных дронов.

По информации Залужного, украинские силы уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55.

В мире отреагировали на утреннюю атаку. Что заявили западные политики – в материале ТСН.ua.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередную мощную атаку РФ.

"Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, потому что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", — написала Бриджит Бринк.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что Украина должна получить всю финансовую и военную помощь уже сейчас.

"Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов. Еще раз — Украина должна получить всю военную и финансовую помощь СЕЙЧАС, это единственный способ остановить войну и атаки на гражданские объекты. Полная солидарность с Украиной в это тяжелое время", — написал он.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис также подчеркнул, что атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением.

"Сегодня утром Россия совершила очередные коварные атаки по всей Украине. Есть сообщения об обстрелах роддома, жилых домов, торговых центров и железнодорожных станций — в этот праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением", — отметил он.

На обстрел Украины также отреагировала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

"Мои мысли с храбрым народом Украины после сегодняшнего утреннего массированного ракетного удара России по Киеву, Харькову, Одессе и другим городам. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь победить в этой войне и остановить российскую террористическую агрессию. Эти преступления не будут забыты", — написала она.

Обстрелы России осудили и в Министерстве иностранных дел Эстонии.

"Эстония категорически осуждает бесчеловечные нападения России на Украину, разрушившие роддом, школы и дома людей. Мир должен поддержать победу Украины и привлечь Москву к ответственности за преступления, совершенные в Украине", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Украине и во многих областях прогремели взрывы. Пуски крылатых ракет осуществлялись из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат поделился данными о том, чем ВС РФ атаковали Украину. По его словам, противник фактически использовал все виды оружия, которые у него были в наличии — "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, дроны-камикадзе. Целью оккупантов была вся страна.

По последним данным МВД, погибли 12 человек.

В Минэнерго сообщили, что после массированного российского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

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