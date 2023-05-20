Россияне выпустили более 20 снарядов по Никополю: большие разрушения, пострадала женщина (фото)

После удара окупантов без электроэнергии остались почти тысяча никопольчан: разбиты газопроводы и линии электропередач.

20 мая россияне тяжелой артиллерией обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Пострадала женщина, повреждены 17 домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии выпустили более 20 снарядов. Били по Никополю и Красногригорьевской громаде. В городе пострадала 46-летняя женщина. Повреждены 17 домов – частных и многоэтажных. Задело солнечные панели, заборы и хозяйственные постройки.

"Уровень цинизма российских варваров зашкаливает. Едва ли не каждый день они бьют по мирным территориям. Агрессор побил газопроводы и линии электропередач. Без света сейчас почти тысяча никопольчан. Но уверен – мир в наш дом придет, потому что защищают Украину лучшие! Пусть ночь будет тихой", – обратился Сергей Лысак.

Без света сейчас почти тысяча никопольчан.

Повреждены 17 домов – частных и многоэтажных.

Пострадала жительница города.

Напомним, 20 мая россияне ударили по Купянску и Харькову. Захватчики не прекращают террор мирного населения Харьковщины.