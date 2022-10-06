Россияне выпустили две ракеты: в Хмельницкой ОВА рассказали детали вражеской атаки

Утром 6 октября во время воздушной тревоги армия агрессорки России обстреляла двумя ракетами Хмельницкую область.
Оккупанты страны-агрессора России в четверг около 06:00 попали по Шепетовскому району. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Другая – на пустыре.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
По словам руководителя области, разрушений инфраструктуры и пожаров нет. По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов. Кроме того, произошла остановка поезда, так как в результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь. По состоянию на 09:00 движение поезда возобновлено.
Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Гамалий. На месте работают соответствующие службы.
"Не забывайте, у нас идет война. Во время воздушной тревоги пользуйтесь укрытием", — подчеркнул председатель Хмельницкой ОВА.
Как сообщалось, 6 октября армия РФ обстреляла ракетами территорию Хмельнитчины. К слову, воздушная тревога в области объявлена в 05:40. Она продолжалась почти пол часа – до 06:09.
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