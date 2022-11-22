Россияне выпустили около 100 снарядов по Сумской области: есть много разрушений, повреждена ЛЭП

РФ не прекращает атаку на приграничные регионы Украины.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область, выпустив по четырем громадам около 100 снарядов и мин.

Об этом 22 ноября сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сумская область. Зафиксировано около 100 прилетов из минометов, САУ, РСЗО. российские террористы обстреляли 4 территориальные громады: Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую. Повреждено здание дома культуры, частный дом. В селе Кондратовка Хотинской территориальной громады повреждения получили частные дома и здания. На севере области из-за обстрелов повреждена ЛЭП",- написал он.

Тимошенко подчеркнул, что жертв, к счастью, нет.

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В то же время глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что ночью россияне трижды обстреляли Зноб-Новгородскую и один раз Эсманскую громады. Всего враг выпустил по приграничью 86 снарядов и мин.

Зноб-Новгородская громада: с 3:30 россияне начали бить по приграничью из реактивных системам залпового огня (20 "прилетов") и САУ (12 "прилетов"). По другому селу этой же громады также было 32 "прилета" из САУ и РСЗО. И около пяти часов россияне добавили еще 15 снарядов из РСЗО по этой территории. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Эсманскую громаду оккупанты обстреляли из минометов (7 "прилетов"). Без разрушений.

Следует отметить, что захватчики ежедневно атакуют приграничные населенные пункты Украины с территории РФ минометами, САУ и РСЗО.

Напомним, в ночь на 22 ноября российская армия выпустила почти 60 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Погибших и раненых нет, детали по разрушениям устанавливаются.

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