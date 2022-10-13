Россияне выпустили по Николаеву восемь ракет и попали в пятиэтажку: из-под завалов достали ребенка (фото)

В ночь на четверг, 13 октября, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Николаеву. Оккупанты выпустили по городу восемь ракет С-300.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам главы ОВА, россияне попали в пятиэтажку. Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. "Ребенок провел там шесть часов. Сейчас ему оказывается медпомощь", — рассказал Ким.

Фото: Виталий Ким

Фото: Виталий Ким

В свою очередь, городской голова Александр Сенкевия сообщил, что сейчас на месте атаки продолжаются спасательные работы. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще семь человек, с которыми отсутствует связь.

В ГНСН информируют, что оккупанты нанесли удар около 01:25. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом в одном из районов города. В результате атаки два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Ситуация в Николаевской области

В ночь на 13 октября силы силы и средства противовоздушной обороны сбили над Николаевской областью два иранских дрона-камикадзе "Shahed-136".

Глава ОВА Виталий Ким говорит, что украинские войска на юге наступают спокойно, но уверенно. По его словам, увольнение Херсона позволит оттянуть линию фронта от Николаева.

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