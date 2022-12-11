Россияне выпустили по Никополю более 50 снарядов: в ОВА рассказали о последствиях атаки (фото)

Российские оккупационные войска в ночь на 11 декабря обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Россияне выпустили более 50-ти снарядов.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, оккупанты за ночь шесть раз били по Никопольщине. Попали россияне по трем громадам — Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой. Туда россияне направили более 50 снарядов.

В результате обстрела РФ в Красногригорьевской громаде побиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач.

Атака РФ обесточила и оставила без воды три села. Аварийные бригады уже ликвидируют последствия обстрелов.

В Никополе изуродованы с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.

К счастью, никто из людей не пострадал. В других районах обошлось без атак РФ.

Напомним, россияне регулярно бомбят Днепропетровскую область и Никополь, в т.ч. Так, минувшей ночью, 10 декабря, россияне попали из тяжелой артиллерии и попали в 11 многоэтажных и частных домов. В результате атаки врага ранения получили четверо пожилых людей. Российские снаряды повредили детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

А недавно в Покровской громаде от обстрела РФ погиб 23-летний парень. Снаряды РФ прилетели на его усадьбу

Между тем, в "Энергоатоме" предупредили, что российские оккупанты завезли на территорию незаконно захваченной ими Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня "Град" и могут из них обстрелять города Никополь и Марганец. Оружие оккупанты разместили у хранилища отработанного ядерного топлива, чтобы использовать, как "прикрытие".

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