Россияне выпустили по Никополю более 50 снарядов: в ОВА рассказали о последствиях атаки (фото)

Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Российские оккупационные войска в ночь на 11 декабря обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Россияне выпустили более 50-ти снарядов.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его данным, оккупанты за ночь шесть раз били по Никопольщине. Попали россияне по трем громадам — Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой. Туда россияне направили более 50 снарядов.
В результате обстрела РФ в Красногригорьевской громаде побиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач.
Атака РФ обесточила и оставила без воды три села. Аварийные бригады уже ликвидируют последствия обстрелов.
В Никополе изуродованы с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.
К счастью, никто из людей не пострадал. В других районах обошлось без атак РФ.
Напомним, россияне регулярно бомбят Днепропетровскую область и Никополь, в т.ч. Так, минувшей ночью, 10 декабря, россияне попали из тяжелой артиллерии и попали в 11 многоэтажных и частных домов. В результате атаки врага ранения получили четверо пожилых людей. Российские снаряды повредили детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.
А недавно в Покровской громаде от обстрела РФ погиб 23-летний парень. Снаряды РФ прилетели на его усадьбу
Между тем, в "Энергоатоме" предупредили, что российские оккупанты завезли на территорию незаконно захваченной ими Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня "Град" и могут из них обстрелять города Никополь и Марганец. Оружие оккупанты разместили у хранилища отработанного ядерного топлива, чтобы использовать, как "прикрытие".
Читайте также:
- Россия больше не сможет запускать по 100 ракет за раз: эксперт объяснил последствия атак на аэродромы страны
- Полковник ВСУ предположил, когда Россия может осуществить новую массированную атаку и назвал цель врага
- Шольц не верит, что Путин пойдет на уступки в войне: Он четко говорит о завоевании Украины