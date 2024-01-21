Россияне выпустили по Украине беспилотники: Генштаб сообщил детали ночного обстрела

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по городам Украины.

Об этом сообщил Генштаб.

Оккупанты применили два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон.

Под авиационные удары попали: Чернецкое и Середина-Буда Сумской области.

Кроме того, под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов звучала воздушная тревога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РФ атакует дронами с осколочными боеприпасами! "Шахеды" разлетелись по Украине. ДЕТАЛИ ночной атаки

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