Россияне выпустили по Украине беспилотники: Генштаб сообщил детали ночного обстрела

Обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по городам Украины.
Об этом сообщил Генштаб.
Оккупанты применили два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон.
Под авиационные удары попали: Чернецкое и Середина-Буда Сумской области.
Кроме того, под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов звучала воздушная тревога.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РФ атакует дронами с осколочными боеприпасами! "Шахеды" разлетелись по Украине. ДЕТАЛИ ночной атаки
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