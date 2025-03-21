Россияне выпустили по Украине более 200 "Шахедов": какие области больше всего пострадали

В ночь на 21 марта 2025 года россияне устроили мощную воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 214 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда – Крым", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 подтверждены сбитие 114 "Shahed" и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.

"81 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Одесчина, Хмельницкая, Сумская и Киевская области", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под вражеским ударом находились Одесса и Запорожская область.

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