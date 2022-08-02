Россияне выпустили по Украине восемь ракет, одна из них попала в ЗРК во Львовской области

В ходе последней объявленной воздушной тревоги 2 августа Россия выпустила по Украине восемь ракет, семь из них украинским силам удалось сбить.
По информации Воздушных сил ВСУ, российская ракета попала в зенитно-ракетный комплекс в Червоноградском районе Львовской области.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных Сил Украины ВСУ.
Отмечается, оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Для нанесения ударов применяли стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).
В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.
"Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одну сбито истребителем авиации Воздушных Сил. К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 2 августа по всей территории был объявлен сигнал воздушной тревоги. Через несколько минут во Львовской области раздался взрыв. Взрывы слышали в Червоноградском районе.
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