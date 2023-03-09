Россияне выпустили по Запорожской области 5 ракет С-300

Враг атаковал объект критической инфраструктуры.
В ночь на 9 марта россияне атаковали ракетами С-300 Запорожскую область. Оккупанты выпустили пять ракет.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
"В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры", — подчеркивают в ОВА.
В результате атаки врага пострадавших нет. Соответствующие службы работают на месте.
Напомним, ночью армия России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.
Читайте также:
- Россияне массированно обстреляли Харьков и область, есть пострадавшие: детали последствий атаки
- "Мы подскочили от взрыва": очевидцы рассказали о первых минутах после ракетного удара по Киеву
- Атака беспилотниками на Житомирщину: 150 тысяч жителей остались без электричества