Россияне выпустили по Запорожской области 5 ракет С-300

В ночь на 9 марта россияне атаковали ракетами С-300 Запорожскую область. Оккупанты выпустили пять ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

"В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры", — подчеркивают в ОВА.

В результате атаки врага пострадавших нет. Соответствующие службы работают на месте.

Напомним, ночью армия России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

Читайте также:

13 жертв, среди них - младенец: Запорожье в трауре