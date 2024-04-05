Россияне выпустили ракеты и "Шахеды": первые подробности ночной атаки по Украине

Сегодня ночью оккупанты снова терроризировали Украину — выпустили ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Ночью, 5 апреля 2024 года, противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область), а также 13 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чуда (Крым). В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы.

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