Россияне выпустили рекордное количество "Шахедов" по Украине: где раздавались взрывы

Сегодня ночью оккупанты снова устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 10 ноября 2024 года противник атаковал рекордным количеством БпЛА. В течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей — ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 62 БпЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

"67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ. В результате атаки оккупантов пострадала Одесчина и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без жертв, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в ведомстве.

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