Россияне выпустили в направлении Краматорской ракеты из комплекса "Искандер" (фото)

Россияне выпустили в направлении Краматорской ракеты из комплекса "Искандер" (фото)

По предварительной информации, никто не пострадал.

Российские оккупанты 9 марта в направлении Краматорска Донецкой области выпустили ракету из комплекса "Искандер" , но украинские защитники сбили их.

Об этом сообщает Нацполиция.

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"Искандер" был сбит украинскими военными, его обломки упали на территорию станции Шпичкинов пгт Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают взрывотехники.

Полиция отмечает, затрагивать и подходить близко к взрывоопасным предметам запрещено. Необходимо немедленно уведомить полицию или службу по чрезвычайным ситуациям по номеру 101.

К слову, "Искандер" – это российский оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля". Существует ряд модификаций: в российской войне против Украины вовлечены преимущественно комплексы типа "Искандер-М".

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