Россияне вырыли траншеи вдоль левого берега Днепра: фото и видео со спутника

Российские военные выкопали сеть окопов вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.

OSINT-аналитик Брэди Эфрик опубликовал кадры со спутником в Twitter.

"Российские войска в Украине выстроили сеть траншей вдоль левого берега Днепра", — говорится в сообщении.

Russian forces in Ukraine have constructed network of trenches along left bank of the Dnipro River.



Выделить на карте и больше изображения из России в защитных линиях здесь: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/2TxfAmSNYi — Brady Africk (@bradyafr) 25 апреля 2023

OSINT-аналитик также вносит информацию, полученную из спутниковых снимков, на карту. По его данным, ситуация с окопами россиян сейчас выглядит так:

Российские войска в оккупированном Бердянске укрепили аэропорт окопами и "зубами дракона". Фото: Brady Africk

Российская оборона построена возле Михайловки Запорожской области. Фото: Brady Africk.

Российские войска в оккупированном Токмаке укрепили город окопами и "зубами дракона". Фото: Brady Africk.

Как сообщалось, оккупационные власти Крыма закрыли для купания в 2023 году пляжи на территории сел Штормовое и Поповка на западе Сакского района на побережье Черного моря и озера Донузлав. Там оборудуют окопы.

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