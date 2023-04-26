Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне вырыли траншеи вдоль левого берега Днепра: фото и видео со спутника

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2045
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне вырыли траншеи вдоль левого берега Днепра: фото и видео со спутника

Российские окопы на оккупированной территории Украины. Фото: Brady Africk.

Оккупанты соорудили оборонительные траншеи вдоль всей линии фронта.

Российские военные выкопали сеть окопов вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.

OSINT-аналитик Брэди Эфрик опубликовал кадры со спутником в Twitter.

"Российские войска в Украине выстроили сеть траншей вдоль левого берега Днепра", — говорится в сообщении.

OSINT-аналитик также вносит информацию, полученную из спутниковых снимков, на карту. По его данным, ситуация с окопами россиян сейчас выглядит так:

Российские войска в оккупированном Бердянске укрепили аэропорт окопами и
Российские войска в оккупированном Бердянске укрепили аэропорт окопами и "зубами дракона". Фото: Brady Africk
Российская оборона построена возле Михайловки Запорожской области. Фото: Brady Africk. / ©
Российская оборона построена возле Михайловки Запорожской области. Фото: Brady Africk.
Российские войска в оккупированном Токмаке укрепили город окопами и
Российские войска в оккупированном Токмаке укрепили город окопами и "зубами дракона". Фото: Brady Africk.

Как сообщалось, оккупационные власти Крыма закрыли для купания в 2023 году пляжи на территории сел Штормовое и Поповка на западе Сакского района на побережье Черного моря и озера Донузлав. Там оборудуют окопы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2045
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация