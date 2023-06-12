Россияне вышли из Донецка: эксперт рассказал, где враг расположил свои войска

Армия РФ вышла из Донецкой области и расположила свои войска по полупериметру города.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По словам Свитана, противник находится возле города, контратакует и пытается вести наступательные действия.

"Врагу раньше хватало сил для того, чтобы "проявлять активность" в районе Донецка и при этом в самом городе покидать войска. Донецк сейчас пуст снова, кстати. Снова Донецк пуст. Из Донецка вышли все войска и расположились сейчас... по полпериметра Донецка.В основном, — это в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки", — рассказал Свитан.

Тем временем, украинские военные атакуют на этом направлении.

"Там достаточно мощные контратаки, они еще могут их организовывать... раньше им хватало сил проводить наступательные операции по периметру Донецка, и Донецк был... полон российских войск, а сейчас он реально пуст. Сейчас все войска вовлечены в контратаки и наступательных операций в районе Донецка...", — добавил эксперт.

В понедельник, 12 июня, армия Российской Федерации обстреляла ракетами Авдеевку Донецкой области. Два человека получили ранения.

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