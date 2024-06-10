Россияне выставили заградительные отряды из кадыровцев в Харьковской области — ВСУ

Армия РФ на Харьковщине понесла потери и разбита, поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии украинской госграницы и пополнять свои силы за счет резервов.

На границе с Харьковщиной российские кафиры выставили заградительные отряды кадыровцев, которые должны сдерживать россиян бежать с территории Украины.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев – ред.) для поддержки перегруппировки своих войск. Враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов, из числа личного состава этого подразделения "Ахмат". Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ" с севером Харьковщины. Поскольку вражеская армия там понесла потери и разбита, поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и пополнять свои силы и средства за счет резервов от воздушно-десантных войск РФ и также 11 и 44 армейских корпусов РФ", – отметил Волошин.

Напомним, российское наступление на севере Харьковской области, которое началось в мае, фактически остановилось. Ситуация на фронте в Украине заметно обострилась. ВС РФ создали сложную ситуацию под Купянском и пытаются прорваться по двум направлениям, о чем заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Силы обороны смогут продержаться, если им будут предоставлены две вещи — достаточное количество боеприпасов и резервы.

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