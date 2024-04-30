Россияне выставляют расстрелянные мариупольские трамваи как трофеи на развлекательных мероприятиях (фото)

Частный российский музей техники устроил тематическую развлекательную выставку "Маевка в музее", где среди экспонатов представлены два полуразрушенных трамвая из Мариуполя, поврежденных россиянами во время оккупации украинского города.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Частный музей техники устроил тематическую развлекательную выставку "Маевка в музее". В его экспозиции также представлены два полуразрушенных трамвая из Мариуполя. Они были повреждены россиянами во время блокады украинского города. Это доказательство того, что россияне били не по военным объектам, а по всей гражданской инфраструктуре Мариуполя", — отмечают в горсовете.

Расстрелянные мариупольские трамваи выставляют как трофеи на российских мероприятиях / Фото: Мариупольский горсовет

В программе мероприятия – фестиваль "Военной полевой кухни", реконструкция быта солдат времен Первой и Второй Мировой войны, квесты, спортивные эстафеты и подарки. А еще выставка "Войны и люди", где будут рассказывать истории тех, кто "героически и мужественно встретил вызов войны".

"Таким образом, российским детям постепенно навязывают норму не мира, а войны", — подчеркнули в горсовете.

Во время блокады и оккупации россияне разрушили в Мариуполе 90% важной критической инфраструктуры. Сейчас в оккупированных школах насаждается искривленная хронология тех событий, чтобы переписать историю города, уничтожить следы своих военных преступлений и как-то оправдать расстрел мирного украинского города.

Напомним, Кремль делает из Мариуполя витрину послевоенного восстановления. Это фактически единственный оккупированный город, который так показательно ремонтируют. Путинские рупоры буквально кричат, что в Мариуполе теперь лучше, чем было. И молчат о погибших гражданских.

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