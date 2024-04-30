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Россияне выставляют расстрелянные мариупольские трамваи как трофеи на развлекательных мероприятиях (фото)

Россияне выставляют расстрелянные мариупольские трамваи как трофеи на развлекательных мероприятиях (фото)

Расстрелянные мариупольские трамваи выставляют как трофеи на российских мероприятиях / Фото: Мариупольский горсовет

Российский музей выставляет расстрелянные трамваи из Мариуполя, навязывая детям норму войны и оправдывая военные преступления.

Частный российский музей техники устроил тематическую развлекательную выставку "Маевка в музее", где среди экспонатов представлены два полуразрушенных трамвая из Мариуполя, поврежденных россиянами во время оккупации украинского города.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Частный музей техники устроил тематическую развлекательную выставку "Маевка в музее". В его экспозиции также представлены два полуразрушенных трамвая из Мариуполя. Они были повреждены россиянами во время блокады украинского города. Это доказательство того, что россияне били не по военным объектам, а по всей гражданской инфраструктуре Мариуполя", — отмечают в горсовете.

Расстрелянные мариупольские трамваи выставляют как трофеи на российских мероприятиях / © Мариупольский горсовет
Расстрелянные мариупольские трамваи выставляют как трофеи на российских мероприятиях / Фото: Мариупольский горсовет

В программе мероприятия – фестиваль "Военной полевой кухни", реконструкция быта солдат времен Первой и Второй Мировой войны, квесты, спортивные эстафеты и подарки. А еще выставка "Войны и люди", где будут рассказывать истории тех, кто "героически и мужественно встретил вызов войны".

"Таким образом, российским детям постепенно навязывают норму не мира, а войны", — подчеркнули в горсовете.

Во время блокады и оккупации россияне разрушили в Мариуполе 90% важной критической инфраструктуры. Сейчас в оккупированных школах насаждается искривленная хронология тех событий, чтобы переписать историю города, уничтожить следы своих военных преступлений и как-то оправдать расстрел мирного украинского города.

Напомним, Кремль делает из Мариуполя витрину послевоенного восстановления. Это фактически единственный оккупированный город, который так показательно ремонтируют. Путинские рупоры буквально кричат, что в Мариуполе теперь лучше, чем было. И молчат о погибших гражданских.

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