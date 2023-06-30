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Россияне вывели новые корабли: в ВСУ предупредили о повышенной угрозе обстрела "Калибрами""

Россияне вывели новые корабли: в ВСУ предупредили о повышенной угрозе обстрела "Калибрами""

РФ может нанести удар с моря / Фото: Associated Press

В Черное море выведено 10 кораблей РФ.

Россия увеличила корабельную группировку в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

В частности, в Черном море сейчас находятся 10 кораблей, а в Азовском — 2. Кроме чего, в Черном море россияне вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный до 8 ракетами "Калибр".

"На фоне регулярной активности стратегической авиации на юго-восточном направлении, увеличении количества беспилотных разведчиков в зоне ответственности уровень ракетной опасности оценен как повышенный", — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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