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Россияне вывели в Черное море 8 боевых кораблей — сколько "Калибров" наготове

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне вывели в Черное море 8 боевых кораблей — сколько "Калибров" наготове

Черноморский флот РФ / Фото: УНИАН

В Азовском и Средиземном морях оккупанты удерживают по одному кораблю.

По состоянию на утро среды, 8 ноября, российские войска удерживают в Черном море на боевом дежурстве восемь кораблей. Среди них – три ракетоносителя, общий залп – до 24 ракет.

Об этом пишет пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском и Средиземном морях россияне удерживают по одному кораблю – ракетоносителей среди них нет.

Напомним, из Авдеевского коксохима были эвакуированы последние сотрудники, на заводе все еще остаются гражданские.

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Дата публикации
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