Россияне вывели в Черное море 8 боевых кораблей — сколько "Калибров" наготове

В Азовском и Средиземном морях оккупанты удерживают по одному кораблю.
По состоянию на утро среды, 8 ноября, российские войска удерживают в Черном море на боевом дежурстве восемь кораблей. Среди них – три ракетоносителя, общий залп – до 24 ракет.
Об этом пишет пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском и Средиземном морях россияне удерживают по одному кораблю – ракетоносителей среди них нет.
Напомним, из Авдеевского коксохима были эвакуированы последние сотрудники, на заводе все еще остаются гражданские.
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