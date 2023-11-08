Россияне вывели в Черное море 8 боевых кораблей — сколько "Калибров" наготове

В Азовском и Средиземном морях оккупанты удерживают по одному кораблю.

По состоянию на утро среды, 8 ноября, российские войска удерживают в Черном море на боевом дежурстве восемь кораблей. Среди них – три ракетоносителя, общий залп – до 24 ракет.

Об этом пишет пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском и Средиземном морях россияне удерживают по одному кораблю – ракетоносителей среди них нет.

Напомним, из Авдеевского коксохима были эвакуированы последние сотрудники, на заводе все еще остаются гражданские.

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