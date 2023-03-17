Россияне вывели в Черное море четыре носителя крылатых ракет: какая угроза

По состоянию на утро пятницы, 17 марта, российские войска вывели в Черное море четыре судна-носителя крылатых ракет. В частности, в акватории есть две подводные лодки.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчука.

Общий залп вражеских "Калибир" в Черном море составляет около 24 ракет.

"В течение дня возможна активность вражеской авиации. Не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги", — отмечает Братчук.

Напомним, накануне в ОК "Юг" сообщали о том, что в Черном море зафиксирована нетипичная активность страны-агрессорки. Там находилось 20 единиц, среди которых четыре ракетоносителя. Среди общего состава много вспомогательного флота.

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