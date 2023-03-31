Россияне вывели в Черное море еще один ракетоноситель "Калибров" — ОК "Юг"

Российские оккупанты на боевое дежурство в Черное море вывели еще один ракетоноситель.

Российская армия на боевом дежурстве в Черном море держит 11 кораблей.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

Как стало известно, оккупанты вывели на боевое дежурство еще один корабль — это фрегат, залп которого может достигать восьми ракет типа "Калибр". Всего в Черном море сейчас находятся 11 судов.

"Таким образом, в настоящее время в Черном море корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 11 кораблей, среди которых: два ракетоносителя с потенциально возможным залпом в 12 ракет", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, что в России судят офицера, который вроде бы не отразил атаку ВСУ на Белгородскую область.

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