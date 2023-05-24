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Россияне вывели в Черное море фрегат с "Калибрами": в ВСУ просят не игнорировать воздушную тревогу

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2136
Время на прочтение
1 мин
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Россияне вывели в Черное море фрегат с "Калибрами": в ВСУ просят не игнорировать воздушную тревогу

Россия срочно вывела в Черное море ракетоноситель. / Фото: Associated Press

В акватории моря до восьми ракет.

В среду, 24 мая, армия РФ срочно вывела а Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Изготовка у врага находятся до восьми "Калибров".

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

"Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. В регионах, где она провозглашена, оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул он.

Напомним, в Украине в среду, 24 мая , была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснело" большинство регионов на юге, востоке, центре и частично — на севере.

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Дата публикации
Просмотры
2136
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