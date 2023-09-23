Россияне вывели в море надводные ракетоносители: ракетная угроза повышена

Еще утром ракетоносители в море отсутствовали.

В субботу, 23 сентября, российская оккупационная армия увеличила количество кораблей в Черном море. На боевом дежурстве находятся два надводных ракетоносителя.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

В акватории моря находится один из малых ракетных кораблей проекта "Буян-М" и фрегат "Адмирал Макаров". Их снаряжение – до 16 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы значительно повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите к укрытию", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что еще с утра военные информировали о том, что вражеские ракетоносители заведены в пункты базирования.

Напомним, украинские военные считают, что Россия накапливает "Калибры". Ведь страна-агрессорка сократила использование обстрелов Украины этими ракетами морского базирования.

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