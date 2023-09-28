Россияне вывели в море недоделанный "Циклон": в ВМС объяснили, что не так с судном

В настоящее время вооружение этой платформы выполняет только функцию самообороны.

Россияне вывели в Черное море платформу "Циклон", предназначенную для запуска ракет "Калибр". Однако судно не прошло двухлетних испытаний, и запускать ракеты сейчас не может.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Плетенчук ответил на вопрос, насколько бы изменилась способность россиян атаковать Украину, если бы зарубежные детали не попадали в РФ.

Проблемы с кораблем "Циклон"

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"Ключевое слово – если бы. Прямо сейчас в море вышел корабль с именем "Циклон". Это проект "Каракурт". Это морская платформа для запуска крылатых ракет типа "Калибр". И он является примером именно этого "если бы", потому что если бы они (россияне – ред.) имели запчасти, персонал, оборудование, то этот корабль прошел бы государственные испытания в течение двух лет, которые он не смог завершить. И он бы, наверное, запускал "Калибры", – заметил представитель ВМС.

Он пояснил, что сейчас "Циклон" не способен запускать ракеты из-за проблем с производством.

"Циклон" не умеет запускать ракеты

"Платформа, построенная именно под эту задачу, которая в принципе больше ничего не умеет и не должна уметь, внештатное вооружение которой не выполняет больше никаких функций, кроме самообороны, не умеет запускать ракеты, потому что, наверно, есть какие-то проблемы с производством", – рассказал Плетенчук.

Он отметил, что у россиян сейчас проблемы во многих отраслях – и ракетостроении, и космической отрасли.

"На всех уровнях они испытывают проблемы", — добавил представитель ВМС.

Напомним, россияне еще в конце августа вывели в Черное море новый корабль "Циклон", только недавно принятый в состав Черноморского флота. Однако с тех пор Украина еще ни разу не зафиксировала запуск ракет с этого судна.