Россияне вывезли группу детей с оккупированных территорий в "военную академию" в Костроме

На полигоне так называемой "военной академии" оккупанты хотят сделать из украинских детей будущих янычар, которых бросят воевать против своего народа.

Российские захватчики вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) около 80 старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации Центра, похищенные дети сейчас проходят "военное сборы" на полигоне Военной академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск, расположенном в Костромской области РФ.

"Таким образом, россияне не только похищают детей с временно оккупированных территорий, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Ранее сообщалось, что россияне вывезли 280 детей с оккупированных территорий в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии.

Напомним, похищенный россиянами подросток с оккупированных территорий, которого удалось вернуть домой, рассказал, как оккупанты издеваются над украинскими детьми.

По информации исследователей из Йельского университета, Россия содержит по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в лагерях.

Похищенные украинские дети с оккупированных территорий Украины также усыновляются в российские семьи. Ранее правозащитники обнаружили 43 спецучреждения, в которых Кремль содержит похищенных в Украине детей.

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