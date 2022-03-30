Россияне выводят войска из-под Киева и били из артиллерии по Гуляйполю: ночная сводка штаба

Россияне выводят войска из-под Киева и били из артиллерии по Гуляйполю: ночная сводка штаба

В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией.

Российские оккупанты продолжают отводить свои подразделения с территории Киевской и Черниговской областей.

Об этом говорится в ночной сводке Генштаба ВСУ по итогам 29 марта.

По некоторым признакам, россияне перегруппируют подразделения, чтобы сосредоточить основные усилия на Восточном направлении. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ошибочное представление об отказе оккупантов от окружения Киева.

Свои основе задачи: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление Киева и установление контроля над левобережной частью Украины россияне так и не выполнили.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений нет. Оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.

Донбасс

По направлению на Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Россяине перегруппируют подразделения и восполняют запасы.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Захватчики наносили авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на захваченных населенных пунктах Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Однако безуспешно.

Юг

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

На Южнобужском направлении россияне восстанавливают боеспособность своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации они пробуют сковывать действия подразделений ВСУ.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах Новокарловки и Луговского противник осуществляет фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Напомним, Джо Байден не верит, что РФ начала отводить войска от Киева.

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