Россияне выводят войска из-под Киева и били из артиллерии по Гуляйполю: ночная сводка штаба

В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией.
Российские оккупанты продолжают отводить свои подразделения с территории Киевской и Черниговской областей.
Об этом говорится в ночной сводке Генштаба ВСУ по итогам 29 марта.
По некоторым признакам, россияне перегруппируют подразделения, чтобы сосредоточить основные усилия на Восточном направлении. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ошибочное представление об отказе оккупантов от окружения Киева.
Свои основе задачи: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление Киева и установление контроля над левобережной частью Украины россияне так и не выполнили.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений нет. Оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.
Донбасс
По направлению на Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Россяине перегруппируют подразделения и восполняют запасы.
На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Захватчики наносили авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь.
Основные усилия оккупанты сосредоточили на захваченных населенных пунктах Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Однако безуспешно.
Юг
На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.
На Южнобужском направлении россияне восстанавливают боеспособность своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации они пробуют сковывать действия подразделений ВСУ.
Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.
В районах Новокарловки и Луговского противник осуществляет фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.
В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.
Напомним, Джо Байден не верит, что РФ начала отводить войска от Киева.
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