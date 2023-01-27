Россияне вывозят семьи солдат "армии ЛНР" в РФ — Центр национального сопротивления

По замыслу оккупантов, такие их действия должны мотивировать жителей Луганщины вступать в ряды армии врага.

Членов семей так называемого второго армейского корпуса (мобилизованные из временно оккупированных районов Луганской области) начали вывозить в РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Так, семье обещают льготы и предоставляют проживание в отдаленных районах России. Кроме этого, дети военных получают право бесплатного обучения в вузах России. Это, по замыслу, оккупантов должно мотивировать жителей Луганщины вступать в ряды армии врага", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в дальнейшем эти семьи должны ассимилироваться, а между тем Россия завозит на Луганщину своих жителей. "Поэтому такая миграция имеет целью и изменить демографический состав региона", - подчеркивает Центр национального сопротивления..

Ранее в рамках мобилизации на временно оккупированных районах Луганщины враг призвал в армию сотрудников так называемого МЧС. В ряды вражеской армии призвали спасателей в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы.

Напомним, в Луганской ОВА рассказали, как мобилизованных россиян бросают на войну без еды и оснастки.

Мобилизация в России: для чего Путин увеличивает свою армию

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