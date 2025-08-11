Россияне взорвали собственных агентов в Украине: что известно (фото)

В Украине задукомментировано 50 терактов / © Национальная полиция Украины

С начала 2025 года в Украине задукомментировано 50 терактов, в результате которых погибли 11 человек, из которых четверо — сами исполнители.

Подробности корреспондента ТСН.ua рассказали в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Самому младшему украинцу, которого пыталась завербовать Россия, — 14 лет.

Как РФ вербует агентов в Украине

Агенты РФ в своей деятельности активно начали использовать социальные платформы по поиску работы, продаже подержанных вещей и сайты знакомств.

«На сайтах знакомств вражеские спецслужбы среди пользователей выбирают военных или правоохранителей. Во время общения с которыми от имени девушки назначают место встречи, где заранее исполнителями закладывается взрывчатка. Так был совершен подрыв мотороллера в Киеве, где жертвой должен стать военнослужащий. Кроме того, благодаря платформе для продажи товаров в Харькове, российские агенты разместили объявления о продаже скутера. Нашпигованное транспортное средство „ждал“ покупателей на улице. В результате один военный погиб, другой в больнице», — рассказали в ОКР.

По данным полицейских, в большинстве своем российские спецслужбы вербуют мужчин — задержаны 55, женщин меньше — задержаны 19. Кроме того, разоблачены 22 несовершеннолетних, самому молодому из которых только 14 лет.

Всего в результате совершения террористических актов задокументирована гибель 11 человек, из которых 4 — сами исполнители, среди них — одно несовершеннолетнее лицо.

С начала года в Украине задукомментировано 50 терактов. Почти все раскрыты работниками криминального блока полиции в сотрудничестве с СБУ по горячему следу, половина из которых — на стадии подготовки.

Напомним, на днях в Житомире двое несовершеннолетних агентов РФ 5 августа совершили теракт, в результате которого погиб мужчина, еще один — госпитализирован в тяжелом состоянии. Террористы были задержаны.

Ранее стало известно, что в Днепре наркозависимая агент РФ готовила теракт посреди города. Женщина искала легких заработков, поэтому получила от врага такую задачу на «командировку».