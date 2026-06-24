Россияне взяли под прицел побережье Черного моря: бьют дронами на Starlink - ISW

Взрыв в Черном море (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Российские войска используют беспилотные надводные аппараты из Starlink для попыток атак по украинскому побережью Черного моря.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны со ссылкой на советника Министерства обороны Украины по оборонным технологиям, специалиста по беспилотникам и радиоэлектронной борьбе Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По его словам, ранним утром 23 июня российские войска безуспешно пытались атаковать украинское побережье несколькими беспилотными надводными аппаратами.

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Украинские военные обнаружили эти дроны в море и уничтожили их.

Бескрестнов сообщил, что на уничтоженных аппаратах были установлены системы Starlink. По его словам, Россия использует их из-за отсутствия других эффективных систем управления на большом расстоянии.

Удар по побережью Одессы: последние новости

Накануне 23 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под прицелом оказалось морское побережье города.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки погибла 26-летняя женщина, еще один мужчина получил ранения.

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Позже стало известно, что погибшей была 26-летняя Дарья Кравченко. По информации ее родственников, она родилась в 1999 году и училась в Скадовской школе №1, которую закончила с золотой медалью.

После атаки информацию о количестве пострадавших уточняли.

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