Россияне "взяли" Роботино трижды за последнюю неделю, но их там нет — Плетенчук

Утрат позиций ВСУ в районе населенного пункта Роботино не было. Однако россияне усилили давление на этом участке, продолжая безрезультатно штурмовать населенный пункт в течение последней недели.

Об этом сообщил глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Прошедшие сутки на Роботино вообще штурмов не было. Старомайорское — было три, Крынки — было шесть", — отметил спикер.

По его словам, россияне уже в течение нескольких последних недель утверждают о якобы взятии Роботино. За последнюю неделю они "оккупировали" его уже трижды. Но это неправда, хотя ситуация там сложная.

"Оно простреливается фактически насквозь, с обеих сторон. Но они его не заняли. Поэтому эта информация действительности не отвечает. По крайней мере, оно точно находится под нашим огненным контролем. Это как минимум. И россиян там нет так же", — заверил Плетенчук.

Ранее стало известно, что российские войска увеличили давление в Запорожской области на Ореховском направлении. В то же время, это может быть не связано напрямую с активизацией оккупантов на Харьковщине. В общей сложности российская группировка на южном направлении остается без изменений.