Россияне взяли тактическую паузу: в ВСУ рассказали, готовит ли РФ новую массированную атаку

Страна-агрессор Россия взяла определенную тактическую паузу после массовых атак по Украине. Ее россияне используют для разведки. Это свидетельствует о том, что подготовка к новому массированному обстрелу уже ведется.

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинцы сегодня ощутили определенное ночное спокойствие. По словам Гуменюк, после определенных массированных атак оккупанты берут тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия.

"Мощности у них еще есть. Запасы они пополнили, в том числе и дроновые. И это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. Но присыпать бдительность, что это будет только ночью нельзя. Мы должны быть начеку. Враг коварен и будет искать для себя побед там, где может их хотя бы инсценировать", – отметила Гуменюк.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника, 27 июня, в Черном море кораблевая группировка армии РФ достаточно "скромна". Ракетоносителей на дежурстве сейчас нет. Впрочем, отмечают представители ВСУ "достаточно два-три часа, чтобы они вернулись и были готовы нанести удар".

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