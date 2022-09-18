Россияне за сутки нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов: в Генштабе рассказали об обстрелах Украины

Также захватчики пытаются не допустить продвижения ВСУ на уже оккупированных территориях Украины.

Об этом 18 сентября говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений на отдельных направлениях, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки. Враг не прекращает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного, законы и обычаи ведения войны. За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины", — говорится в сообщении.

Из-за российских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, среди которых: Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменское, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокопилье. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно: на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Екатериновка Сумской областей; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка; на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка; на Бахмутском направлении – Николаевка, Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск; на Авдеевском направлении – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Первомайское, Карловка и Водяное; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Железнодорожное и Новопавловка.

На Южнобужском направлении противник наносил огненное поражение по всей линии столкновения. Обстрелы подверглись более по 30 населенным пунктам. Среди них – Украинка, Мирное, Квитневе, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Читайте также: