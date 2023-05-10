Россияне за сутки нанесли 35 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре: сводка Генштаба

Российские оккупанты в течение суток нанесли один ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Кроме того, 35 авиационных ударов и четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в результате обстрелов со стороны оккупантов пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где оккупанты сосредотачиваются основные усилия

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфин, Беловоды и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка и Спирно. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке, Веселому Луганской области и Ямполевке, Спирному и Берестову Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие.

В течение суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары по районам Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Новоукраинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомис и Станислав. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Берегово Херсонской области и город Херсон.

Местные жители оккупированного Токмака массово жалуются

Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация "эвакуировала" в Бердянск. В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Также, оккупанты запретили на неопределенный срок "эвакуированным" гражданам возвращаться обратно в город Токмак.

Какие потери у россиян

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. Так, в Луганске помещения трех местных больниц полностью оборудованы оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести.

Оккупанты продолжают воровать вещи мирных жителей

Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Так, в Энергодаре военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым. Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

Как отработала авиация Сил обороны

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, что СБУ показала, как ударными дронами уничтожает танки, БМП и склад с боеприпасами оккупантов.

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