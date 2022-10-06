Россияне за сутки нанесли удары по 25 населенным пунктам — Генштаб

За сутки российские оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Шепетовку, Северск, Белогоровку, Ольговское и Гоптовку.
Россияне за сутки нанесли удары по 25 населенным пунктам. В частности, пострадало Запорожье, где россияне разрушили многоэтажку.
Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области.
На Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка.
На Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное.
На Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево.
На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка.
В Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий противник не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. В частности, Новоукраинки, Времивки, Полтавки и Новополя.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Правдино, Мирное, Киселевка, Кобзарцы и Большое Артаково.
Напомним, что темпы контрнаступления ВСУ будут падать, чем ближе они будут к Херсону.
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