Россияне за сутки нанесли удары по 25 населенным пунктам — Генштаб

За сутки российские оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Шепетовку, Северск, Белогоровку, Ольговское и Гоптовку.

Россияне за сутки нанесли удары по 25 населенным пунктам. В частности, пострадало Запорожье, где россияне разрушили многоэтажку.

Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области.

На Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка.

На Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное.

На Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево.

На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий противник не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. В частности, Новоукраинки, Времивки, Полтавки и Новополя.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Правдино, Мирное, Киселевка, Кобзарцы и Большое Артаково.

Напомним, что темпы контрнаступления ВСУ будут падать, чем ближе они будут к Херсону.

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