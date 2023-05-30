Россияне за сутки не продвинулись ни на одном направлении, где пытались вести наступление

Армия РФ за сутки не продвинулась ни в одном направлении, где пыталась вести наступление. Украинские военные продолжают контролировать юго-западные окраины Бахмута.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По словам Маляра, восток остается центром боевых действий.

"Враг не оставляет цель захватить Донецкую и Луганскую области. Интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. В то же время сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов", — говорится в сообщении.

Она сообщила, что на Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях враг не предпринимал наступательных действий.

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"На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. На Бахмутском направлении противник наступательных действий не проводит", — рассказала Маляр.

При этом на Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстрелы и наносят авиаудары.

"В то же время на севере и юге пригород Бахмута уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских войск приостановлено для выполнения других военных задач", — добавляет Маляр.

Между тем, на границе с Беларусью ситуация остается стабильной.

"На юге страны — враг в обороне, а в приграничных районах с Россией — оккупанты сохраняют военное присутствие. Совершают минометные и арт-обстрелы, наносят авиаудары, — резюмировала Маляр.

Добавим, что в окрестностях Бахмута Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед и уничтожать российских оккупантов.

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