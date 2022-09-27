Россияне за сутки обстреляли 15 населенных пунктов: в Генштабе рассказали, какие направления пострадали больше всего

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать населенные пункты Украины.
От обстрелов российскими оккупантами за сутки пострадали 15 населенных пунктов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 27 сентября.
"От вражеского огневого поражения пострадало более 15 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка", — говорится в сообщении.
Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайлово, Сосновка и Староселье Черниговской области и Проходы и Новая Гута Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Уды, Волчанск, Гоптовка и Стрелка;
- на Краматорском направлении – Голубые Озера, Северск, Верхнекаменное, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка;
- на Бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледарь, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздолевка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опросное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленко и Павловка.
В Генштабе добавили, что на Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.
Напомним, что в Харьковской области освобожден от оккупантов еще один населенный пункт.
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