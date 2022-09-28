Россияне за сутки обстреляли 9 населенных пунктов и пытаются полностью оккупировать Донецкую область — Генштаб

Российские войска не прекращают выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и содержания временно захваченных территорий, а также обстреливать населенные пункты по разным направлениям.

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. За текущие сутки ворох нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара.

Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба за 28 сентября.

"Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и удержания временно захваченных территорий, ведет оборонительные действия на занятых рубежах, а также пытается не допускать активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары". по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за текущие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали более 8 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Сиверском направлении – в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области;

– в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково;

– в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково; на Краматорском направлении – Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное;

– Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное; на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опросное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка;

– Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опросное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка;

– Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка; на Новопавловском направлении – Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное и Времовка;

– Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное и Времовка; на Запорожском направлениях обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения, в том числе и Никополь. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил по данному направлению до 40 вылетов БпЛА.

Напомним, что украинские ПВО сбили уже 16 иранских дронов, которые Россия использует против мирного населения и инфраструктуры Украины.